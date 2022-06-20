Мацей Рибус не потрапить до списку гравців збірної Польщі, які вирушать на ЧС-2022.

Захисника Мацея Рибуса, який напередодні прийняв рішення перейти в московський "Спартак", виключили із заявки збірної Польщі.

Про це повідомляється на сайті польської футбольної федерації.

"Головний тренер національної команди Чеслав Міхневич після тренувального збору збірної Польщі, що завершився минулого тижня, поспілкувався з Мацеєм Рибусом.

Тренер повідомив гравцеві, що у зв'язку з його нинішнім клубним становищем він не буде викликаний на вересневий збір національної команди і не потрапить в заявку збірної Польщі на чемпіонат світу в Катарі", - йдеться в заяві Польського футбольного союзу.

Сам Рибус відмовився коментувати заяву польської Федерації футболу.

"Поки не хочу давати коментарі на цю тему", - наводить слова футболіста "Чемпіонат".

Додамо, що раніше заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач обрушився з критикою на Рибуса.

"Немає нічого ганебнішого, ніж прикриватися "благом сім'ї" заради великих грошей. І це криваві гроші. Сподіваюся, він більше ніколи не зіграє за збірну Польщі. Грати у футболці з орлом на грудях - велика честь, її негідні ті, хто цього не розуміє", - заявив Пшидач.

Нагадаємо, 32-річний Рибус перебував у статусі вільного агента після закінчення контракту з "Локомотивом", який діяв з липня 2017 року. 11 червня стало відомо про перехід Рибуса в "Спартак". Мацей також виступав за французький "Ліон" і польську "Легію".

Рибус зіграв 66 матчів за національну збірну Польщі, в яких відзначився 2 забитими голами.

На майбутньому мундіалі збірна Польщі потрапила в одну групу зі збірними Мексики, Саудівської Аравії та Аргентини.

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