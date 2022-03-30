29 березня відбувся фінальний поєдинок європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі. Збірна Польщі здобула впевнену перемогу над Швецією з рахунком 2:0.
Перед стартом матчу польські вболівальники почали скандувати: "Ruska Kurwa!" ("Російська повія"). Таким чином, фанати нагадали про війну, яку розв'язала Росія в Україні і висловили свою позицію на весь світ.
Це гасло вболівальники неодноразово скандували протягом усього поєдинку проти шведів. Ці скандування були чітко чутні навіть дивлячись на зустріч через телетрансляцію.
Ruska kurwa 🤠 #POLSWEpic.twitter.com/jMbAFsUCv4— 𝖄𝖆𝖗𝖔 (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Важливо відзначити, що Польща є однією з країн, яка найбільше допомагає Україні, яка дає гідну відсіч російським загарбникам.
Додамо, що лідер збірної Польщі і капітан команди Роберт Левандовскі з моменту початку війни в Україні грає з капітанською пов'язкою, пофарбованою в кольори українського прапора. Таким чином знаменитий форвард висловлює свою солідарність і підтримку українському народу.
Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Шотландії в рамках півфіналу європейської кваліфікації на ЧС-2022 був перенесений на червень через війну в Україні.
Переможець пари Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації зустрінеться з Уельсом.