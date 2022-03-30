Збірна Польщі завоювала путівку на ЧС-2022 в Катарі.

29 березня відбувся фінальний поєдинок європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі. Збірна Польщі здобула впевнену перемогу над Швецією з рахунком 2:0.

Перед стартом матчу польські вболівальники почали скандувати: "Ruska Kurwa!" ("Російська повія"). Таким чином, фанати нагадали про війну, яку розв'язала Росія в Україні і висловили свою позицію на весь світ.

Це гасло вболівальники неодноразово скандували протягом усього поєдинку проти шведів. Ці скандування були чітко чутні навіть дивлячись на зустріч через телетрансляцію.

Важливо відзначити, що Польща є однією з країн, яка найбільше допомагає Україні, яка дає гідну відсіч російським загарбникам.

Додамо, що лідер збірної Польщі і капітан команди Роберт Левандовскі з моменту початку війни в Україні грає з капітанською пов'язкою, пофарбованою в кольори українського прапора. Таким чином знаменитий форвард висловлює свою солідарність і підтримку українському народу.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Шотландії в рамках півфіналу європейської кваліфікації на ЧС-2022 був перенесений на червень через війну в Україні.

Переможець пари Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації зустрінеться з Уельсом.

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