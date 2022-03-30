29 березня були зіграні матчі фіналу плей-офф європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу.
Збірна Португалії прогнозовано перемогла Північну Македонію, яка в півфіналі сенсаційно здолала Італію і залишила за бортом ЧС-2022 чинного чемпіона Європи. Перемогти македонців Португалії допоміг Бруну Фернандеш, який відзначився двома забитими голами.
Португалія - Північна Македонія - 2:0
Голи: Бруну Фернандеш (32, 65)
Португалія: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Жоау Моутінью (Вітінья, 90+1), Бернарду Сілва (Матеус Нунес, 87), Бруну Фернандеш (Жоау Фелікс, 87), Данилу Перрейра, Отавіу (Вілліам Карвалью, 77), Кріштіану Роналду, Діогу Жота (Леау, 76)
Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Аліоскі, Рістовскі, Велковскі, Адемі, Ельмас (Ніколов, 87), Барді, Рістовскі (Міовскі, 46), Костадінов (Ашковскі, 75), Трайковскі (Чурлінов, 59)
Огляд матчу:
В іншому матчі фіналу зустрілися збірні Польщі та Швеції. Сильнішими в цій дуелі виявилися поляки. Завдяки голам Левандовскі і Зеліньскі вони виграли з рахунком 2:0.
Польща - Швеція - 2:0
Голи: Левандовскі (49, пенальті), Зеліньскі (72)
Польща: Щенсни, Глік, Беднарек, Берешиньскі, Зеліньскі (Букса, 89), Шиманьскі, Бєлік, Гуральскі (Криховяк, 46), Модер, Кеш, Левандовскі
Швеція: Ольсен, Крафт, Даніельссон (Ібрагімович, 79), Ліндельоф, Аугустінссон, Кулусевски, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Еланга, 66), Ісак
Огляд матчу:
Хто з Європи вийшов на ЧС-2022
- Німеччина
- Данія
- Англія
- Швейцарія
- Франція
- Бельгія
- Хорватія
- Сербія
- Іспанія
- Нідерланди
- Португалія
- Польща
Нагадаємо, за останню путівку на ЧС-2022 в Катарі від Європи побореться збірна України. Поєдинок нашої збірної проти Шотландії в рамках півфіналу європейської кваліфікації на ЧС був перенесений на червень через війну в Україні.
Переможець пари Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації зустрінеться з Уельсом.