Стали відомі ще два учасники від Європи на ЧС-2022 в Катарі.

29 березня були зіграні матчі фіналу плей-офф європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу.

Збірна Португалії прогнозовано перемогла Північну Македонію, яка в півфіналі сенсаційно здолала Італію і залишила за бортом ЧС-2022 чинного чемпіона Європи. Перемогти македонців Португалії допоміг Бруну Фернандеш, який відзначився двома забитими голами.

Португалія - Північна Македонія - 2:0

Голи: Бруну Фернандеш (32, 65)

Португалія: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Жоау Моутінью (Вітінья, 90+1), Бернарду Сілва (Матеус Нунес, 87), Бруну Фернандеш (Жоау Фелікс, 87), Данилу Перрейра, Отавіу (Вілліам Карвалью, 77), Кріштіану Роналду, Діогу Жота (Леау, 76)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Аліоскі, Рістовскі, Велковскі, Адемі, Ельмас (Ніколов, 87), Барді, Рістовскі (Міовскі, 46), Костадінов (Ашковскі, 75), Трайковскі (Чурлінов, 59)

Огляд матчу:

В іншому матчі фіналу зустрілися збірні Польщі та Швеції. Сильнішими в цій дуелі виявилися поляки. Завдяки голам Левандовскі і Зеліньскі вони виграли з рахунком 2:0.

Польща - Швеція - 2:0

Голи: Левандовскі (49, пенальті), Зеліньскі (72)

Польща: Щенсни, Глік, Беднарек, Берешиньскі, Зеліньскі (Букса, 89), Шиманьскі, Бєлік, Гуральскі (Криховяк, 46), Модер, Кеш, Левандовскі

Швеція: Ольсен, Крафт, Даніельссон (Ібрагімович, 79), Ліндельоф, Аугустінссон, Кулусевски, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Еланга, 66), Ісак

Огляд матчу:

Хто з Європи вийшов на ЧС-2022

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Нідерланди

Португалія

Польща

Нагадаємо, за останню путівку на ЧС-2022 в Катарі від Європи побореться збірна України. Поєдинок нашої збірної проти Шотландії в рамках півфіналу європейської кваліфікації на ЧС був перенесений на червень через війну в Україні.

Переможець пари Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації зустрінеться з Уельсом.

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