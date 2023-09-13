Іспанці забили 13 м'ячів за два останні матчі в рамках кваліфікації Євро-2024.

У вівторок, 12 вересня, відбувся поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Іспанії протистояла Кіпру.

Гра проходила на стадіоні "Нуєво Лос Карменес" в Гранаді і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 6:0.

У першому таймі футболістам збірної Іспанії вдалося забити двічі. На 18-й хвилині рахунок відкрив Гаві, асистував йому Ніко Вільямс. На 33-й хвилині перевагу іспанців подвоїв Мікель Меріно, який забив з передачі того ж Ніко Вільямса.

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У другому таймі іспанці забили ще чотири голи. Дубль в активі Феррана Торреса, ще по одному м'ячу забили Хоселу і Алекс Баена.

Іспанія - Кіпр - 6:0

Голи: Гаві, 18, Меріно, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баена, 77

Огляд матчу:

Відзначимо, що в минулому турі збірна Іспанії знищила Грузію (7:1). Таким чином, за дві гри іспанці забили 13 голів, істотно поліпшивши свою статистику. Примітно, що в попередніх двох турах "Фурія Роха" забила тільки тричі.

У турнірній таблиці групи A збірна Іспанії з 9 очками посідає друге місце. Лідирує в турнірній таблиці Шотландія (15 очок). У Норвегії, що йде третьою, 7 балів. Грузія з 4 очками займає четверте місце. Кіпр йде на останній сходинці - 0 очок.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Шотландії, а національна команда Кіпру зустрінеться з Норвегією.

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