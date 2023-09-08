Збірна Іспанії вийшла на друге місце в групі.

У п'ятницю, 8 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому зустрілися збірні Грузії та Іспанії.

Гра проходила на стадіоні "Динамо-Арена імені Бориса Пайчадзе" в Тбілісі і завершилася з рахунком 7:1 на користь гостей.

У першому таймі футболісти збірної Іспанії забили чотири м'ячі - дублем відзначився Альваро Мората, один гол забив Дані Ольмо, ще один м'яч у власні ворота забив Квірквелія.

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У другому таймі Альваро Мората забив з передачі Меріно і оформив хет-трик в цій зустрічі. Ще два м'ячі забили Неко Вільямс і Ламін Ямал.

Єдиний м'яч у складі збірної Грузії забив Гіоргі Чакветадзе.

Грузія - Іспанія - 1:7

Голи: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квірквелія, 27 аг, Ольмо, 38, Вільямс, 68, Ямал, 74

Грузія: Мамардашвілі, Гочолейшвілі (Сазонов, 77), Квірквелія, Кашія, Азаров (Двалі, 60), Лобжанідзе (Давіташвілі, 46), Абурджанія (Чакветадзе, 46), Гагнідзе (Меквабішвілі, 46), Кварацхелія, Кітеішвілі, Мікаутадзе

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гайя, Гаві (Меріно, 58), Родрі (Субіменді, 72), Фабіан Руїс, Асенсіо (Ніко Вільямс, 44), Мората (Хоселу, 72), Ольмо (Ямал, 44)

Попередження: Абурджанія, 45+1, Кашія, 50, Кітеішвілі, 60, Кварацхелія, 82 - Гаві, 45+1, Субіменді, 79

Огляд матчу:

Збірна Іспанії набрала 6 очок і вийшла на друге місце в турнірній таблиці. Грузія з 4 балами йде четвертою. Лідирує в групі Шотландія з 12 очками.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 з футболу Грузія зіграє проти Норвегії, а Іспанія зустрінеться з Кіпром. Матчі відбудуться 12 вересня.

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