У матчі не зіграє основний півзахисник команди.

Основний півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Гойко Цимірот не зіграє в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної України, який відбудеться сьогодні, 12 жовтня.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Як повідомив сайт Федерації футболу Боснії і Герцеговини, вже у Львові Циміроту зробили МРТ, за результатами якої було виявлено частковий надрив заднього м'яза гомілки. Цимірот, який є гравцем бельгійського "Стандарда", буде змушений пропустити близько трьох тижнів.

Цимірот виходив в основному складі збірної Боснії і Герцеговини у всіх п'яти матчах команди в поточному відбірковому турнірі на ЧС.

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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Матч Україна - Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21.45.

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раньше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці і боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайер.

З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.

Автор: Антон Дудар