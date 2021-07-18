Пост зіркового аргентинця став найпопулярнішим у спорті.

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю "лайків" під одним фото в Instagram в категорії "спорт".

Після своєї першої в кар'єрі перемоги на Кубку Америки зі збірною Аргентини Мессі розмістив у Instagram фото з трофеєм.

Підписав його аргентинець наступним чином:

"Яке прекрасне безумство! Це приголомшливо, спасибі тобі, Господи! Ми чемпіони, йо* вашу матір! Вперед, бл**ь!".

Як повідомляє Marca, пост Мессі зібрав вже 20 мільйонів 140 тисяч "лайків" і став найпопулярнішим за всю історію існування Instagram на спортивну тематику.

Він обійшов публікацію іншого зіркового футболіста Кріштіану Роналду, яка в 2020 році була присвячена Дієго Марадоні і зібрала 19 мільйонів 836 "лайків".

Читайте такожМессі адресував відеозвернення 100-річному фанату, який нотує всі його голи до зшита (відео)

Найпопулярнішим в історії Instagram залишається пост з яйцем-рекордсменом (55 мільйонів "лайків")

Перемога Аргентини на Кубку Америки-2021

У фінальному матчі Кубка Америки Аргентинці обіграли Бразилію завдяки голу Анхеля Ді Марії - 1:0.

Аргентина перемогла на Кубку Америки вперше з 1993 року.

Ліонель Мессі виграв Кубок Америки після того, як тричі програвав у фіналі турніру.

Мессі став найкращим бомбардиром турніру (4 голи), найкращим асистентом (5 передач) і отримав нагороду найкращому гравцеві турніру.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар