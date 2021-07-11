Бразилія на рідному стадіоні поступилася у вирішальному поєдинку аргентинській збірній.

У ніч з 10 на 11 липня на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбувся фінал Кубка Америки-2021.

Збірна Аргентини у цій грі з мінімальним рахунком здолала Бразилію. Все вирішив єдиний гол: у середині першого тайму зірка ПСЖ Анхель Ді Марія "розписався" у воротах голкіпера "Ман Сіті" та Бразилії Едерсона. Цей м'яч став переможним.

Нарешті Ліонель Мессі виграв свій перший трофей з рідною збірною. Крім багатьох титулів з "Барселоною" та статусу одного з найкращих гравців в історії світового футболу врешті-решт Мессі здобув кубок зі своєю національною збірною. Щоправда, варто згадати його золоту медаль у складі Аргентини на Олімпіаді-2008, але це за престижем не порівняти з Кубком Америки.

33-річний хавбек аргентинської команди Ді Марія визнаний найкращим гравцем фіналу Кубка Америки. Мессі за підсумками Кубка Америки-2021 став найкращим футболістом, найкращим бомбардиром і найкращим асистентом. Звання найкращого голеадора Мессі розділив з форвардом збірної Колумбії, обидва забили по чотири м'ячі. В активі Мессі також п'ять гольових передач на цьому турнірі.

Раніше Мессі 4 рази програвав у фіналі разом зі збірною Аргентини.

Всі фінали Ліонеля Мессі з Аргентиною:

Кубок Америки-2007

Бразилія - ​​Аргентина - 3:0

Чемпіонат світу-2014

Німеччина - Аргентина - 1:0

Кубок Америки-2015

Чилі - Аргентина - 0:0 (4:1 у серії пенальті)

Кубок Америки-2016

Чилі - Аргентина - 0:0 (4:2 у серії пенальті)

Кубок Америки-2021

Аргентина - Бразилія - ​​1:0

Кубок Америки-2021. Фінал.

Аргентина - Бразилія - 1:0

Гол: Ді Марія, 22

Аргентина: Мартінес, Монтіель, Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменді, Акунья, Де Пауль, Паредес (Родрігес, 54), Ло Чельсо (Тальяфіко, 63), Мессі, Лаутаро (Гонсалес, 78), Ді Марія (Паласіос, 78)

Бразилія: Едерсон, Даніло, Маркіньос, Тіаго Сілва, Лоді (Емерсон, 76), Каземіро, Фред (Фірміно, 46), Рішарліссон, Пакета (Барбоза, 76), Евертон (Вінісіус Жуніор, 63), Неймар

Попередження: Паредес, 33, Ло Чельсо, 51, Де Пауль, 68, Отаменді, 81, Монтіель, 89 - Фред, 3, Лоді, 70, Пакета, 72, Маркіньос, 82

Відео огляд матчу від медіасервісу MEGOGO.

Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти торік, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік. Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протестів він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі А виступали Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай, в групі В - Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. За підсумками групового етапу боротьбу припинили Венесуела і Болівія.

У чвертьфіналах Аргентина розгромила Еквадор (3:0), Колумбія по пенальті обіграла Уругвай (0:0 і 4:2), Бразилія вибила Чилі (1:0), а збірна Перу по пенальті пройшла Парагвай (3:3 і 4:3).

У півфіналах в серії післяматчевих пенальті Аргентина вибила Колумбію, а Бразилія здолала Перу.

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Автор: Артем Будрін