Влада Седан та Олександр Зінченко виховують доньку Єву / фото instagram.com/zinchenko_96
Один з героїв української збірної у поєдинку проти Боснії і Герцеговини у відборі на ЧС-2022 Олександр Зінченко показав, як його вдома зустріла донька.
Єва, котра лише три місяці назад з'явилася на світ, показала таткові випадково середній палець. "Зіна" не розгубився і зробив з цього веселий допис в Instagram.
фото instagram.com/zinchenko_96
"Доця зустріла. На що награв татко, те й отримав", - підписав кумедний знімок Сашко.
Нагадаємо, що Зінченко помпезно зустрів дружину з донькою після пологів.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.