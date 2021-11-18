Олександр Зінченко добряче всіх розвеселив.

Один з героїв української збірної у поєдинку проти Боснії і Герцеговини у відборі на ЧС-2022 Олександр Зінченко показав, як його вдома зустріла донька.

Єва, котра лише три місяці назад з'явилася на світ, показала таткові випадково середній палець. "Зіна" не розгубився і зробив з цього веселий допис в Instagram.

"Доця зустріла. На що награв татко, те й отримав", - підписав кумедний знімок Сашко.

Нагадаємо, що Зінченко помпезно зустрів дружину з донькою після пологів.

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Автор: Артем Будрін