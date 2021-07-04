Капітан української збірної вважає, що чвертьфінал - це "величезне досягнення" для України.

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко підбив підсумки після вильоту "жовто-синіх" з Євро-2020.

Українці покинули турнір в 1/4 фіналу, розгромно програвши Англії.

У коментарі для "Великого футболу" Ярмоленко підкреслив, що для збірної України вихід до чвертьфіналу - це "величезне досягнення".

"Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим", - сказав півзахисник.

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"Так, ми програли Англії, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися - вважаю, одній з найкращих команд світу", - також зазначив Ярмоленко.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Антон Дудар