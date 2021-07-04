Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко підбив підсумки після вильоту "жовто-синіх" з Євро-2020.
Українці покинули турнір в 1/4 фіналу, розгромно програвши Англії.
У коментарі для "Великого футболу" Ярмоленко підкреслив, що для збірної України вихід до чвертьфіналу - це "величезне досягнення".
"Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим", - сказав півзахисник.
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"Так, ми програли Англії, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися - вважаю, одній з найкращих команд світу", - також зазначив Ярмоленко.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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