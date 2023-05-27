Ерлінг Холанд забив 36 голів у дебютному сезоні в АПЛ.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила ім'я найкращого футболіста чемпіонату за підсумками сезону-2022/2023.

Як повідомляє прес-служба організації, найкращим гравцем АПЛ став норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.

Ерлінг став четвертим футболістом "городян", який отримав цю нагороду. Раніше серед футболістів "Сіті" найкращим гравцем сезону в АПЛ ставали Вінсент Компані (11/12), Кевін Де Брюйне (20/21) і Рубен Діаш (21/22).

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У голосуванні Холанд випередив свого одноклубника Кевіна Де Брюйне, форварда "Тоттенхема" Харрі Кейна, футболістів "Арсеналу" Мартіна Едегора і Букайо Сака, нападника "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда і захисника "Ньюкасла" Кірана Тріп'єра.

Найкращого гравця сезону в АПЛ обирали шляхом голосування капітанів усіх 20 клубів ліги.

Варто відзначити, що це був дебютний сезон для Холанда в АПЛ. Норвежець продемонстрував фантастичні результати і встановив відразу кілька рекордів. Найголовнішим з них є кількість забитих голів за один сезон АПЛ: норвежець забив 36 м'ячів у 35 іграх. Таким чином, Ерлінг перевершив досягнення Ендрю Коула і Алана Ширера, які свого часу забили по 34 голи за сезон.

Всього в нинішньому сезоні Ерлінг Холанд зіграв 51 матч за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах і забив 52 голи.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" став чемпіоном АПЛ за підсумками сезону-2022/2023.

Крім того, підопічні Пепа Гвардіола вийшли у фінал Кубка Англії, де зіграють проти "Манчестер Юнайтед" і у фінал Ліги чемпіонів, де їх суперником буде міланський "Інтер". Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня, фінал ЛЧ запланований на 10 червня.

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