Андрій Шевченко раніше зізнався, що не хотів йти зі збірної України.

Андрій Шевченко, який заявив, що не хотів залишати збірну України, розповів про свої стосунки з президентом УАФ Андрієм Павелком.

Про це Шевченко розповів в ході прес-конференція.

"Я вітав доньку Андрія Васильовича з днем народження, ми спілкувалися телефоном. Зараз у нас контактів немає - ні дзвінків, ні смс. Смс було, це побажання в подальшій кар'єрі", - сказав Шевченко.

Шевченко також відповів, яке питання хотів би поставити Павелку:

"Чому контракт не був пролонгований? Він був обумовлений, потрібно було тільки продовжити. Від УАФ не було жодних дій".

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"Це кінець дружби і початок війни? Ні, ні в якому разі. Я вам розповідаю факт, навіщо ви зіштовхуєте мене в якусь війну з кимось? Є позиція моя і штабу, ми сказали, що були готові продовжувати контракт".

Нагадаємо, що Шевченко є кумом Павелка.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено. "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.

Автор: Антон Дудар