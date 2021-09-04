Андрій Шевченко, який заявив, що не хотів залишати збірну України, розповів про свої стосунки з президентом УАФ Андрієм Павелком.
Про це Шевченко розповів в ході прес-конференція.
"Я вітав доньку Андрія Васильовича з днем народження, ми спілкувалися телефоном. Зараз у нас контактів немає - ні дзвінків, ні смс. Смс було, це побажання в подальшій кар'єрі", - сказав Шевченко.
Шевченко також відповів, яке питання хотів би поставити Павелку:
"Чому контракт не був пролонгований? Він був обумовлений, потрібно було тільки продовжити. Від УАФ не було жодних дій".
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"Це кінець дружби і початок війни? Ні, ні в якому разі. Я вам розповідаю факт, навіщо ви зіштовхуєте мене в якусь війну з кимось? Є позиція моя і штабу, ми сказали, що були готові продовжувати контракт".
Нагадаємо, що Шевченко є кумом Павелка.
Відхід Андрія Шевченка зі збірної України
- 1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення
- Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.
- Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено. "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.