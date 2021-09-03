Легендарний екс-футболіст скликав брифінг.

Андрій Шевченко хотів продовжити тренувати збірну України, проте Українська асоціація футболу не запропонувала новий контракт.

Про це 44-річний фахівець повідомив на брифінгу, який він скликав разом зі своїм тренерським штабом.

Шевченко зазначив, що президент УАФ Андрій Павелко не хотів говорити про продовження контракту.

"Після чемпіонату Європи я і мій штаб прийняли рішення продовжити контракт, зробити пролонгацію зі збірною. По приїзду в Київ я зустрівся з президентом Павелком, де я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі чемпіонату Європи - розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Я не говорив, що йду, я лише оголосив усім, що мій контракт закінчився", - сказав колишній керманич головної команди країни.

"Чому ми зібрали саме сьогодні прес-конференцію? Тому що я чекав, коли мої помічники матимуть час і ми всі зможемо приїхати сюди. Ми приходили разом, працювали разом, і я вважаю за правильне, що вони теж повинні брати участь в цій прес-конференції", - додав "Шева".

Раніше Шевченко прокоментував свої плани на найближче майбутнє.

Читайте такожШевченко звернувся до гравців збірної України після призначення нового тренера

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід до 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Автор: Артем Будрін