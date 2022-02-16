Жерсон Родрігес, схоже, незабаром повернеться в київське "Динамо".

Футбольний клуб "Труа", який виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Франції з футболу, достроково припинив співпрацю з люксембурзьким нападником Жерсоном Родрігесом. Футболіст був орендований у київського "Динамо" до кінця сезону-2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Відзначається, що дане рішення клубом було прийнято "в якості запобіжного заходу".

Більшої інформації "Труа" не надає, проте обіцяє більш детально повідомити про дану ситуацію найближчим часом.

Варто відзначити, що в грудні минулого року Жерсона Родрігеса вже виключали з команди. Колишній тренер "Труа" Лорен Баттлес був розчарований Жерсоном, його поведінкою поза полем і способом життя з нічними клубами і спиртними напоями. Однак після призначення нового головного тренера 26-річний вінгер збірної Люксембургу повернувся до складу команди і взяв участь у трьох іграх.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, коментуючи оренду Родрігеса в "Труа", заявляв, що люксембурзький футболіст поводився неадекватно.

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