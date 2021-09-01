Жерсон Родрігес виступатиме в чемпіонаті Франції.

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес вирушив в оренду до клубу "Труа", який грає в елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Про це повідомляє офіційний Twitter "Труа".

Орендна угода розрахована на сезон 2021/2022. Не повідомляється, чи в контракті є опція обов'язкового викупу футболіста. Форвард збірної Люксембургу в поточному сезоні тричі з'являвся на полі у складі "Динамо" і лише одного разу з перших хвилин.

"Труа" на цю мить обіймає останню, двадцяту, позицію в Лізі 1.

Зазначимо, що в останній день трансферного вікна український форвард Микола Кухаревич покинув "Труа" та на правах оренди приєднався до бельгійського клубу "Левен". 20-річний українець все ще належить до "Труа", але найближчий сезон проведе в оренді в Бельгії. "Левен" наразі посідає передостаннє місце в чемпіонаті Бельгії.

Кухаревич цим літом перейшов до "Труа" з львівського "Руху". За французьку команду Микола провів всього 13 хвилин.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін