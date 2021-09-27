Поведінка Жерсона Родрігеса руйнувала колектив зсередини.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував оренду Жерсона Родрігеса до французького клубу "Труа".

Слова власника команди наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Шапаренко сьогодні прогресує швидше, ніж можна було уявити. Миколенко, Забарний, Сирота, Циганков - сьогодні ці футболісти прогресують. І я, як президент клубу, не маю права не дати їм можливість прогресувати далі. А якщо ми купимо легіонерів, то вони повинні грати. Той самий Родрігес - сильний футболіст, але він вважав, що повинен бути футболістом основного складу, і говорив про це вголос. Він думав, що його не можна замінити, що він не може не грати в певних матчах. У Луческу такого бути не може. Ще й поводився неадекватно, тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогодні незамінних немає. Якість гри - найголовніше", - сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що 26-річний Родрігес почав знайомити з нічними клубами новачка "Динамо" Еріка Раміреса.

Зазначимо, що Родрігес закрутив роман з українською тенісисткою Ольгою Янчук, яка народила йому дитину.

Жерсон Родрігес: кар'єра

Родрігес розпочинав кар'єру в себе на батьківщині - в Люксембурзі.

З 2017 по 2019 рік Жерсон встиг змінити три клуби: нідерландський "Телстар", молдавський "Шериф" та японський "Джубіло Івата".

До "Динамо" Родрігес перейшов в серпні 2019 року, але через конфлікт з Олексієм Михайличенком він взимку поїхав в оренду до турецького "Анкарагюджю" на півроку. З літа 2020 Жерсон продовжив грати за "Динамо". Влітку 2021 він перебрався до "Труа".

За збірну Люксембургу Жерсон забив 7 голів у 34 матчах.

Автор: Артем Будрін