Незабаром захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко перейде в англійський "Евертон".
Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро. Миколенко підпише п'ятирічний контракт.
Український захисник вже пройшов медогляд у новому клубі і про угоду буде оголошено в найближчі дні. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Твіттері.
Також стало відомо, що в Англії український футболіст істотно поліпшить своє фінансове становище.
Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", лівий захисник буде отримувати в ліверпульському клубі 3 мільйони фунтів на рік. Це вдвічі менше, ніж зараз отримує основний донедавна лівий захисник "ірисок" Люка Дінь – найбільш високооплачуваний гравець команди.
Читайте такожНа вершині - футболіст Динамо: оприлюднено свіжий рейтинг найдорожчих гравців УПЛЯкщо порівнювати з зарплатою в київському клубі, то це в 6,7 рази більше. У складі "біло-синіх" Миколенко заробляв 50 тисяч доларів на місяць. Тепер же отримуватиме 58 тисяч фунтів на тиждень.
По зарплаті Миколенко буде 13-14 в списку найбільш високооплачуваних гравців "Евертона".
Також джерело зазначає, що якщо Миколенко закріпить статус основного лівого захисника, то його заробіток істотно збільшиться.
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.