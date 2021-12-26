Віталій Миколенко зароблятиме майже в сім разів більше, ніж у "Динамо".

Незабаром захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко перейде в англійський "Евертон".

Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро. Миколенко підпише п'ятирічний контракт.

Український захисник вже пройшов медогляд у новому клубі і про угоду буде оголошено в найближчі дні. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Також стало відомо, що в Англії український футболіст істотно поліпшить своє фінансове становище.

Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", лівий захисник буде отримувати в ліверпульському клубі 3 мільйони фунтів на рік. Це вдвічі менше, ніж зараз отримує основний донедавна лівий захисник "ірисок" Люка Дінь – найбільш високооплачуваний гравець команди.

Читайте такожНа вершині - футболіст Динамо: оприлюднено свіжий рейтинг найдорожчих гравців УПЛЯкщо порівнювати з зарплатою в київському клубі, то це в 6,7 рази більше. У складі "біло-синіх" Миколенко заробляв 50 тисяч доларів на місяць. Тепер же отримуватиме 58 тисяч фунтів на тиждень.

По зарплаті Миколенко буде 13-14 в списку найбільш високооплачуваних гравців "Евертона".

Також джерело зазначає, що якщо Миколенко закріпить статус основного лівого захисника, то його заробіток істотно збільшиться.

Віталій Миколенко: кар'єра