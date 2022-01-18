Бруно Лаббадія відмовився очолити "грифонів".

55-річний німецький фахівець Бруно Лаббадія не захотів прийняти "Дженоа" після відставки Андрія Шевченка.

Про це повідомляє у себе в Twitter знаменитий інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони в останній момент відмовилися від співпраці. Очікувалося, що Лаббадія прилетить до Генуї 18 січня для підписання контракту. Але німець вийшов з переговорів.

Бруно перебуває без роботи з січня 2021-го року, коли його звільнили з берлінської "Герти". До цього Лаббадія очолював такі клуби як "Вольфсбург", "Гамбург", "Штутгарт" та інші німецькі команди.

Лаббадія був основним кандидатом на пост тренера "Дженоа", але тепер "грифони" продовжать шукати іншу заміну Шевченкові, котрого вже "сватають" до київського "Динамо".

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