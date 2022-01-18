Після провалу в Італії Шевченко може повернутися в Україну.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко знаходиться в пошуку нового місця роботи після відставки з поста головного тренера італійського "Дженоа".

Як повідомляє ведучий "ТаТоТакое" Сергій Болотніков, у запрошенні Андрія Шевченка на посаду тренера зацікавлене київське "Динамо".

"Шевченко в "Динамо"? За моєю інформацією, "біло-сині" його розглядають цілком реально. Ще до "Дженоа" розглядали такий варіант, але тоді було рано.

Тепер вже можна готуватися. Тепер, коли його зламали, то, в принципі, для нього це хороший варіант", – розповів Болотников.

Читайте такожЧому союз Шевченка і Дженоа - це не провалНагадаємо, "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка після поразки від "Мілана" в Кубку Італії. У матчі з "Фіорентиною" командою керував Абдулай Конко, але це не позбавило від фіаско. "Фіалки" розгромили "Дженоа" з рахунком 6:0.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка