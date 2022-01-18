Легенда українського футболу Андрій Шевченко знаходиться в пошуку нового місця роботи після відставки з поста головного тренера італійського "Дженоа".
Як повідомляє ведучий "ТаТоТакое" Сергій Болотніков, у запрошенні Андрія Шевченка на посаду тренера зацікавлене київське "Динамо".
"Шевченко в "Динамо"? За моєю інформацією, "біло-сині" його розглядають цілком реально. Ще до "Дженоа" розглядали такий варіант, але тоді було рано.
Тепер вже можна готуватися. Тепер, коли його зламали, то, в принципі, для нього це хороший варіант", – розповів Болотников.
Читайте такожЧому союз Шевченка і Дженоа - це не провалНагадаємо, "Дженоа" оголосив про відставку Андрія Шевченка після поразки від "Мілана" в Кубку Італії. У матчі з "Фіорентиною" командою керував Абдулай Конко, але це не позбавило від фіаско. "Фіалки" розгромили "Дженоа" з рахунком 6:0.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.