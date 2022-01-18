У 22-му турі чемпіонату Італії "Фіорентина" приймала "Дженоа", який звільнив Андрія Шевченка з посади головного тренера.
"Фіалки" забили в кожному з таймів по три голи та завдали нищівної поразки "грифонам". Зауважимо, що за рахунку 0:0 "Фіорентина" не забила пенальті.
Генуезькою командою керував у цій грі тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера 37-річний марокканець Абдулай Конко. Раніше він очолював молодіжну команду "Дженоа" U-17.
"Фіорентина" - "Дженоа" - 6:0
Голи: Одріосола, 15, Бонавентура, 34, Бірагі, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77
Нереалізований пенальті: Влахович, 11
"Фіорентина" набрала 35 очок та розташувалася на шостому місці в Серії А. "Дженоа" продовжує бути 19-м (передостання позиція) з 12 очками.
Відео огляд матчу
Найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шевченкові ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію.
Читайте такожУкраїнець Коваленко віддав переможний гольовий пас у матчі Серії А проти Мілана (відео)
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).