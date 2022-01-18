"Фіорентина" розтрощила "грифонів".

У 22-му турі чемпіонату Італії "Фіорентина" приймала "Дженоа", який звільнив Андрія Шевченка з посади головного тренера.

"Фіалки" забили в кожному з таймів по три голи та завдали нищівної поразки "грифонам". Зауважимо, що за рахунку 0:0 "Фіорентина" не забила пенальті.

Генуезькою командою керував у цій грі тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера 37-річний марокканець Абдулай Конко. Раніше він очолював молодіжну команду "Дженоа" U-17.

"Фіорентина" - "Дженоа" - 6:0

Голи: Одріосола, 15, Бонавентура, 34, Бірагі, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

Нереалізований пенальті: Влахович, 11

"Фіорентина" набрала 35 очок та розташувалася на шостому місці в Серії А. "Дженоа" продовжує бути 19-м (передостання позиція) з 12 очками.

Відео огляд матчу

Найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шевченкові ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію.

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