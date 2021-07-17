Олів'є Жиру підсилив "россонері".

Форвард лондонського "Челсі" Олів'є Жиру, котрий брав автограф у Андрія Шевченка, поповнив склад "Мілану".

Віце-чемпіони Італії оголосили про трансфер 34-річного нападника у своєму офіційному Twitter.

"Мілан" часто страждав в минулому сезоні від травматичності свого лідера - Златана Ібрагімовича. Жиру покликаний гідно замінити Златана в разі чого.

Жиру обрав собі 9-й номер в новому клубі. Деталі угоди не повідомляються, але, за чутками ЗМІ, "Мілан" виклав за француза 2 мільйони євро. Сам футболіст підписав контракт на 2 роки.

У минулому сезоні в активі Жиру накопичилося 11 голів в 31 поєдинку за "Челсі" у всіх турнірах. Нападник на груповому етапі Ліги чемпіонів відзначився покером (4 голи) у ворота "Севільї".

Олів'є захищав кольори "Челсі" з січня 2018 року. З лондонцями він виграв Лігу Європи у 2019 році та Лігу чемпіонів у попередньому сезоні. А зі збірною Франції на ЧС-2018 Жиру тріумфував та надягнув золоту медаль за підсумками турніру. Олів'є є другим бомбардиром в історії збірної Франції - 46 голів. Більше тільки у Тьєррі Анрі - 51.

До "Челсі" Жиру виступав за лондонський "Арсенал" та французький "Монпельє".

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Автор: Артем Будрін