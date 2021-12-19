Курйозний епізод стався в матчі німецької Бундесліги.

Футболіст "Баварії" Бенжамен Павар не зумів дограти матч 17-го туру чемпіонату Німеччини проти "Вольфсбуга".

Захисник потрапив у незручну ситуацію - йому дуже сильно захотілося в туалет.

На 84-й хвилині гри головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман готував заміну - Малік Тілман повинен був вступити в гру замість Джамала Мусіали. Але в цей момент Павар в поспіху покинув межі поля - він не став чекати зупинки в грі.

Нагельсману довелося залишити Мусіалу на полі, а Тілман вийшов замість Павара. А захисник через кілька хвилин зайняв місце на лавці запасних.

"Ми хотіли провести заміну, але в цей момент Бенжі сказав нам по-французьки, що повинен за всяку ціну потрапити в туалет. Потім він сказав, що може почекати ще кілька секунд, встигнувши за цей час зробити кілька хороших передач. Як тільки м'яч опинився на іншій половині поля, він скористався можливістю задовольнити свою потребу", - прокоментував епізод Нагельсман, якого цитує lequipe.fr.

— Josh Sim (@JoshSim8) December 17, 2021

"Баварія" в цьому матчі здобула перемогу з рахунком 4:0.

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Бундесліга: ситуація в турнірній таблиці

Після 17 матчів "Баварія" набрала 43 очки та відірвалася від свого найближчого переслідувача "Боруссії" Дортмунд на 9 очок.

У топ-четвірку також входять "Байєр" і "Хоффенхайм", які набрали по 28 очок (леверкузенці при цьому мають матч в запасі).

У зоні вильоту йдуть "Штутгарт", "Армінія" та "Гройтер".

Автор: Антон Дудар