Баварія в яскравому матчі обіграла головного конкурента в Бундеслізі (відео)

Мюнхенці на виїзді виграли у дортмундської "Боруссії".

У рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" Дортмунд приймала "Баварію". Зустріч двох лідерів Бундесліги завершилася перемогою "Баварії". Мюнхенці пропустили першими, потім вийшли вперед, але Ерлінг Холанд зрівняв рахунок у матчі. Долю зустрічі вирішив гол Роберта Левандовскі, забитий з пенальті. "Боруссія" Д - "Баварія" - 2:3 Читайте такожЛевандовскі планує покинути Баварію: відомо, куди хоче перейти поляк Голи: Брандт, 5, Холанд, 48 - Левандовскі, 9, 77 (з пенальті), Коман, 44 "Боруссія" Д: Кобель, Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Дауд (Мален, 60), Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллінгем, Холанд (Тіггес, 82) "Баварія": Нойєр, Павар, Упамекано, Ернандес (Зюле, 74), Девіс, Горетцка (Мусіала, 65), Толіссо, Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабрі, 65), Левандовскі Бундесліга: положення команд "Баварія" в 14 матчах набрала 34 очки та лідирує в Бундеслізі.

"Боруссія" Дортмунд йде на другому місці - у команди в активі 30 очок. "Боруссія" на 3 очки випереджає "Байєр", який йде третім. Автор: Антон Дудар

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