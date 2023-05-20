Роберто Де Дзербі хоче запросити свого колишнього підопічного.

Центральний захисник донецького "Шахтаря" та збірної України влітку може змінити клуб. "Брайтон" хоче оформити його трансфер.

Як повідомляє авторитетне видання The Athletic, "чайки" сформували шорт-лист, у якому вказали бажаних для клубу футболістів. Акцент "Брайтон" робить на підсиленні оборонної ланки. Одним із цих гравців є якраз Матвієнко.

"Брайтон" минулої зими уже намагався підписати захисника, однак "Шахтар" не погодився на умови англійців. "Чайки" пропонували 16 мільйонів євро за перехід тоді ще 26-річного захисника, а також прописували бонуси.

Відео дня

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що оцінюють захисника у вищу суму, однак не назвав яку саме.

Відзначимо, що наразі "Брайтон" очолює Роберто Де Дзербі – італійський тренер, котрий у минулому сезоні працював у "Шахтарі". Він провів пів сезону з командою до початку повномасштабної війни, потім взяв участь як наставник у кількох благодійних матчах "гірників", а згодом ухвалив рішення покинути клуб. Матвієнко під його керівництвом провів 23 матчі.

Додамо, що Микола 21 березня цього року продовжив контракт із "Шахтарем". Нова угода буде чинною до кінця 2027-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро. Він разом із голкіпером Анатолієм Трубіном є найдорожчим гравцем не лише "Шахтаря" а і усієї Української Прем’єр-ліги.

У цьому сезоні на рахунку Матвієнка 36 матчів у всіх турнірах. Він відзначився двома голами, чотирма асистами, а також записав до свого пасиву три жовті карточки.

Вас також можуть зацікавити новини: