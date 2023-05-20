Центральний захисник донецького "Шахтаря" та збірної України влітку може змінити клуб. "Брайтон" хоче оформити його трансфер.
Як повідомляє авторитетне видання The Athletic, "чайки" сформували шорт-лист, у якому вказали бажаних для клубу футболістів. Акцент "Брайтон" робить на підсиленні оборонної ланки. Одним із цих гравців є якраз Матвієнко.
"Брайтон" минулої зими уже намагався підписати захисника, однак "Шахтар" не погодився на умови англійців. "Чайки" пропонували 16 мільйонів євро за перехід тоді ще 26-річного захисника, а також прописували бонуси.
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що оцінюють захисника у вищу суму, однак не назвав яку саме.
Відзначимо, що наразі "Брайтон" очолює Роберто Де Дзербі – італійський тренер, котрий у минулому сезоні працював у "Шахтарі". Він провів пів сезону з командою до початку повномасштабної війни, потім взяв участь як наставник у кількох благодійних матчах "гірників", а згодом ухвалив рішення покинути клуб. Матвієнко під його керівництвом провів 23 матчі.
Додамо, що Микола 21 березня цього року продовжив контракт із "Шахтарем". Нова угода буде чинною до кінця 2027-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро. Він разом із голкіпером Анатолієм Трубіном є найдорожчим гравцем не лише "Шахтаря" а і усієї Української Прем’єр-ліги.
У цьому сезоні на рахунку Матвієнка 36 матчів у всіх турнірах. Він відзначився двома голами, чотирма асистами, а також записав до свого пасиву три жовті карточки.