Спортсмен сподівається, що ця війна скоро закінчиться.

Український футболіст, захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко запевняє, що за потребою, якщо його мобілізують, готовий воювати за Україну.

Як пише SPORT.UA, український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко поділився думками щодо війни в Україні.

"Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. В мене є друзі, які воюють. Важко усвідомити, що зовсім недавно ми ходили в одну школу, гралися на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм доводиться захищати нашу країну", - сказав футболіст.

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Він зізнається, що йому дуже важко сприймати те, що відбувається – жорстоку війну, загибель людей і той факт, що на фронті наразі його знайомі, друзі. Але це – реальність й українцям не можна здаватися.

"Ситуація в Україні дуже важка, але я та моя родина пишаємося нашим Президентом. Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше... бути тут, у Лондоні, ніж там, в Україні. Я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться", - каже Зінченко.

Довідка УНІАН. Олександр Зінченко народився 15 грудня 1996 року у Радомишлі Житомирської області — український футболіст, захисник та півзахисник англійського клубу "Арсенал" та збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 та 2020).

На фронті загинув колишній гандболіст Чуприна - подробиці

Як повідомляв УНІАН, на війні, яку РФ розв’язала проти України, загинув колишній гандболіст Сергій Чуприна. З ним попрощалися 1 квітня у Вінниці. Йшлося, що довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. На жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року у боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув.

Чоловіка добре знали у спортивній спільноті. Адже він був віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем Універсіади серед збірних команд вищих навчальних закладів Вінницької області та капітаном збірної команди свого регіону. Також він робив вагомий внесок у популяризацію свого виду спорту – допомагав організовувати змагання різного рівня.

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