"Арсенал" скоротив відставання від "Ліверпуля" в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 4 лютого, відбувся центральний поєдинок 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Ліверпуль".

Гра пройшла на стадіоні "Емірейтс" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий на 14-й хвилині - гол забив вінгер "Арсенала" Букайо Сака. Активну участь у гольовій атаці господарів поля взяв Олександр Зінченко. У компенсований до першого тайму час "Ліверпуль" відігрався - гол у власні ворота забив захисник "канонірів" Габріел. На 67-й хвилині господарі поля вийшли вперед вдруге - відзначився бразильський вінгер Габріел Мартінеллі.

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Точку в грі поставив Леандро Троссард, який забив третій м'яч у ворота "Ліверпуля" на 90+2-й хвилині. Асистував йому Якуб Ківіор.

"Арсенал" - "Ліверпуль" - 3:1

Голи: Сака, 14, Мартінеллі, 67, Троссард, 90+2 - Габріел, 45+3 аг

Вилучення: Конате, 88

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв один тайм. Після перерви його замінив Польський захисник Якуб Ківіор. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,6 бала.

"Арсенал" набрав 49 очок і займає друге місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" з 51 очком йде на першому місці.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" в гостях зіграє з "Вест Хемом", а "Ліверпуль" прийме на своєму полі "Бернлі".

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