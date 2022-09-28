Олександр Петраков підбив підсумки матчу проти Шотландії.

У вівторок, 27 вересня, в рамках шостого туру групового турніру Ліги націй збірна України не змогла обіграти Шотландію і втратила шанс повернутися в елітний дивізіон турніру.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков прокоментував результат зустрічі.

"Результат 0:0. Все. Задоволений грою хлопців. Не забили, не реалізували моменти, зіграли 0:0. Задоволений, як хлопці грали, у мене немає до них питань. Дуже важкі погодні умови. Хлопці грали, ніхто не випадав, тому і не робив замін, в цю гру важко увійти.

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Чого не вистачило? Того ж, чого і в Уельсі, - реалізації. На такому рівні, коли є моменти, потрібно забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив один на один з воротарем, Ярмоленко промазав, у Степаненка був момент після кутового", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч України і Шотландії закінчився внічию з рахунком 0:0. Цього результату було недостатньо українській збірній, щоб пробитися в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.

За підсумками групового турніру Ліги націй збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону В. Збірна Шотландії набрала 13 балів і посіла перше місце.

Збірна Вірменії набрала всього три очки і посіла останнє місце в групі, вилетівши в дивізіон С. Збірна Ірландії з 7 балами посіла третє місце.

Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023

Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.

Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0)

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.

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