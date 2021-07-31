Український форвард не переїде до Португалії, а залишиться в Іспанії.

Іспанський клуб "Фуенлабрада" оголосив про підписання українського нападника Романа Зозулі, трансфер якого в Португалію зірвали ультраліві вболівальники.

"Фуенлабрада" на своєму сайті повідомила про те, що перехід офіційно завершений.

Контракт розрахований на два сезони з опцією продовження ще на рік.

Раніше Зозуля став вільним агентом після чотирьох років виступів за "Альбасете". У минулому сезоні 31-річний футболіст забив 2 голи й віддав одну гольову передачу у 37 поєдинках. "Фуенлабрада" у минулому сезоні посіла 11-у сходинку в другому за престижністю дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Таким чином, Зозуля продовжить виступати в іспанській Сегунді.

Нагадаємо, що іспанський клуб "Алькоркон" відмовився підписати Зозулю через вболівальників, які звинуватили українця в "неонацизмі".

А нещодавно Зозуля прокоментував словами класика української літератури Остапа Вишні свій орден, який йому вручив Володимир Зеленський.

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Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії

У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди та допомогу українській армії.

З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з Зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.

Зозуля кілька разів публічно коментував конфлікт з фанатами.

Автор: Артем Будрін