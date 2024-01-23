Надія Навроцька розповів про ставлення Анатолія Тимощука до власних дітей.

Колишній футболіст "Шахтаря" Анатолій Тимощук бреше своїм дітям, що не підтримує Росію у війні проти України.

Про це розповіла колишня дружина зрадника України Надія Навроцька. Вона також повідомила, що Тимощук майже не вітає своїх дітей з днем народження, не дарує їм подарунки і взагалі рідко з ними спілкується.

"Діти не дуже хочуть з ним говорити. Іноді задають якісь питання, а він якусь дурню їм говорить. Анатолій майже не вітає їх з днем народження. Хоча раз, по-моєму, недавно привітав. Просто по телефону, ні подарунків, нічого. Наприклад, сусіди німці Шлють подарунки нашим дітям або гроші в конверті... А від тата взагалі нуль, роками.

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Одного разу, коли почалася війна, вони запитували, за кого він. А Тимощук говорив, що він не за Росію. Він їм набреш що-небудь, і все. Але він такий, який він є. Тому що зробиш. Ми це спокійно сприймаємо. Розумієте, їм вже 13-14 років. Якщо немає його в їхньому житті, то і немає. У них вже іншим зайняте життя.

Він дітям обіцяє на Різдво подарувати айпед якийсь смердючий, і він їх обманює, ну що ви хочете, ну яка Україна для нього? Мені здається, він за три рублі маму рідну продасть. Йому зараз комфортно там. Він буде використаний Росією пізніше, а він не розуміє або не усвідомлює цього. Або йому пофіг", - сказала Навроцька в інтерв'ю NV.ua.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні Анатолій Тимощук залишився працювати асистентом головного тренера в російському "Зеніті". Він жодного разу публічно не засудив агресію РФ.

Українська асоціація футболу викреслила зрадника з історії українського футболу, позбавивши його всіх нагород і звань.

Крім того, Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України, які передбачають блокування активів на території України, обмеження торговельних операцій, а також заборону на в'їзд на територію України.

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