Ключову роль у формування складу "Інгульця" зіграє Вадим Шаблій.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк має намір переформатувати склад команди через погані результати в першій половині сезону чемпіонату України з футболу. Для цього залучать гравців київського "Динамо".

Як стверджує телеграм-канал Динамо Київ Inside, ключову роль в процесі зіграє відомий агент Вадим Шаблій і його компанія ProStar. Імена футболістів, які приєднаються до команди з Петрове, джерело не називає, але уточнює, що це буде відразу 5-6 представників "Динамо".

Нагадаємо, головним клієнтом київського "Динамо" з оренди футболістів виступає "Чорноморець". У заявці одеського клубу знаходиться 16 орендованих гравців "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що УАФ має намір боротися з фарм-клубами в Україні і хоче змінити регламент, щоб ввести ліміт на орендованих гравців з сезону 2022/23. Це повинна зробити сама УПЛ, але в УАФ готові і самостійно ініціювати зміни.

Інгулець: результати в сезоні

"Інгулець" завершив першу половину сезону на 14-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. В активі клубу з Петрово 13 набраних очок за 17 зіграних матчів.

У Кубку України "Інгулець" припинив свою боротьбу на стадії 1/16 фіналу, програвши "ЛНЗ" Черкаси (1:2).

Автор: Володимир Медяник