В УАФ занепокоїлися "фарм-клубами" в українському футболі.

Українська асоціація футбол (УАФ) з наступного сезону планує внести зміни до правил проведення внутрішніх змагань.

За інформацією ТаТоТаке, УАФ хоче змінити регламент і ввести ліміт на орендованих гравців з сезону 2022/23. Це повинна зробити сама УПЛ, але в УАФ готові і самостійно ініціювати зміни.

Читайте також"Я такої комедії не бачив скільки живу": Ігор Суркіс розкритикував роботу суддів матчу Динамо - ЧорноморецьЗазначається, що в УАФ помітили проблему після матчу "Чорноморець" - "Динамо". Проблема в тому, що склад "моряків" складається практично повністю з орендованих у київського гранда футболістів. Крім того, "Чорноморець" без проблем погодився перенести гру з Одеси до Києва для зручності "Динамо", яке днями зіграє на НСК "Олімпійський" матч Ліги чемпіонів з "Баварією".

Нагадаємо, в гучному поєдинку "Динамо" завдало розгромної поразки "Чорноморцю" з рахунком 1:6, що дозволило київському клубу за додатковими показниками вийти на перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Фактично "Динамо" провело спаринг зі своєю другою командою:

Зараз активно критикують "Динамо" і "Шахтар", які масово віддали молодих гравців в оренду "Чорноморцю" і "Маріуполю" відповідно.

При цьому "Динамо" дозволило одеситам задіяти орендованих проти себе. "Шахтар" заявив, що не дозволятиме орендованим грати проти себе.

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола-вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Артем Довбик. На його рахунку 10 голів.

Автор: Володимир Медяник