Нападник згадав про преміальних в "Металісті".

Колишній нападник збірної України Марко Девіч зізнався, що свого часу заробляв шалені гроші в харківському "Металіст".

Легенда "Металіста" не назвав точну суму своїх преміальних, але сказав, що людям доводиться роками працювати, щоб отримати стільки грошей. Девіч також додав, що він абсолютно не пишається цим.

"Жажа розповідав, що отримував по 100 тисяч преміальних? Я на тему грошей взагалі не люблю говорити. Не всі живуть так, як футболісти, це потрібно враховувати. Всі знають, скільки приблизно отримують футболісти, і скільки тоді отримували.

Не люблю про це говорити, тому що іноді ми за одну гру отримували стільки, що людям потрібно працювати роками, щоб заробити таку суму. Не пишаюся цим. Так, заробив, так, все, як треба. Але чи правильно це - не знаю. Не хочу говорити на цю тему", - розповів 38-річний Девіч в інтерв'ю FootballHub.

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Марко народився в Белграді, але в 2008-му отримав громадянство України і почав виступати за "синьо-жовтих" (35 матчів, 7 голів) – зокрема, їздив на Євро-2012.

На клубному рівні пограв за "Волинь", "Металіст", "Шахтар", "Вадуц", "Рубін", "Сабах" та ряд інших команд.

Велику популярність Девіч здобув в Україні виступаючи за "Металіст". У складі харківського клубу форвард зіграв 222 матчі, в яких забив 98 голів і віддав 34 гольових передачі. Є легендою харківського клубу.

У 2020-му оголосив про завершення кар'єри.

Автор: Володимир Медяник