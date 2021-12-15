Наступний розіграш турніру стартує в 2022 році.

16 грудня в швейцарському Монтре відбудеться жеребкування Ліги націй УЄФА 2022-2023.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги націй.

Жеребкування Ліги націй: де дивитися

Пряму трансляцію жеребкування турніру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Початок церемонії - о 19.00 за київським часом.

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Жеребкування Ліги націй: хто може стати суперниками України

Збірна України в новому розіграші турніру зіграє в Лізі В - туди "жовто-сині" опустилися після скандальної технічної поразки від Швейцарії.

Україна потрапила в перший кошик. Крім неї, там знаходяться Швеція, Боснія і Герцеговина, а також Ісландія.

Кошики з потенційними суперниками української збірної виглядають наступним чином:

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга націй 2022-2023: що потрібно знати

В ході жеребкування команди будуть розподілені по групах в чотирьох лігах: А, В, С і D. У перших трьох лігах сформують чотири групи по чотири команди, а в Лізі D - дві групи (по чотири та три команди).

У рамках групової стадії в червні та вересні 2022 року команди зіграють зі своїми суперниками по групі на своїх полях і в гостях.

Переможці чотирьох груп ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка запланована на червень 2023 року.

Також за традицією за підсумками розіграшу відбудеться підвищення найкращих і пониження найгірших команд в дивізіонах.

Автор: Антон Дудар