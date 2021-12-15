Визначено пари 1/4 фіналу Кубка України / ffu.ua
У середу, 15 грудня, в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, за підсумками якого були сформовані чотири пари.
На цьому етапі за трофей ведуть боротьбу вісім команд. Команди були поділені на сіяних і несіяних.
Сіяний: "Зоря "(Луганськ), "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Київ), "Шахтар"(Донецьк)
Несіяні: "Олександрія", "Львів", "Металіст" (Харків), "Дніпро-1"
Результати жеребкування:
"Олександрія" - "Динамо" (Київ)
"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава)
"Львів" - "Шахтар" (Донецьк)
"Металіст" (Харків) - "Зоря" (Луганськ)
Повне відео жеребкування:
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- На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла") згідно з регламентом стартували в турнірі з 1/8 фіналу.
- Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.