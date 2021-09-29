Кияни спробують нав'язати боротьбу фавориту групи.

Сьогодні, 29 вересня, київське "Динамо" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Команди зустрінуться на "Альянц Арені" в Німеччині.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Баварія - Динамо.

Баварія - Динамо: де дивитися матч

Початок гри - о 22.00.

"Динамо"

В першому турі кияни вдома зупинили "Бенфіку". Гра завершилася з рахунком 0:0 і залишила неоднозначний післясмак. З одного боку "біло-сині" доволі надійно зіграли в обороні, наприкінці матчу могли навіть вирвати перемогу, а з іншої сторони "Бенфіка" в другому таймі краще контролювала хід гри. Тому одне очко закономірне і справедливе.

Настрій динамівцям нещодавно зіпсував "Шахтар", який розгромив киян в матчі за Суперкубок України. Після цього підопічні Мірчі Луческу виграли в "Руху" (2:0) в рамках УПЛ.

Для молодих футболістів "Динамо" поєдинок в лігві "Баварії" - чудовий шанс заявити про себе на всю Європу. Одна хороша гра може суттєво підняти цінник їм і прикути увагу скаутів провідних топ-клубів. Так, шансів обмаль, адже грати проти однієї з найсильніших команд світу на її полі апріорі завдання важке. Але це Ліга чемпіонів і вона завжди готує сюрпризи та сенсації. Молдавський "Шериф" зміг здивувати "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", а тому чом би динамівцям теж не повірити в диво?

Баварія - Динамо: прогноз букмекерів

"Баварія"

Мюнхенці в першому турі розгромили "Барселону" на "Камп Ноу". В Бундеслізі "рекордмейстери" йдуть на першому місці, випереджаючи найближчого переслідувача на 3 очки. За 6 турів "Баварія" набрала 16 очок, зігравши лише одного разу внічию з менхенгладбаською "Боруссією".

Влітку команду очолив молодий наставник Юліан Нагельсманн. 34-річний фахівець має у світі тренерів статус вундеркінда. В його розпорядженні гравці неймовірного рівня, а сам він зухвало перед матчем заявив, що переможе "Динамо".

Лідер та головний снайпер команди Роберт Левандовські нещодавно отримав нагороду найкращому бомбардиру Європи. В поточному сезоні він вже забив 9 голів за 7 матчів.

"Баварія" зараз на ходу, а тому динамівцям потрібно продемонструвати 120% самовіддачі та дисципліни, щоб зупинити цю німецьку машину.

Хто не зіграє?

У "Динамо" матч пропустять Віталій Буяльський, Ерік Рамірес, Денис Попов та Артем Бесєдін. У "Баварії" в лазареті знаходяться Свен Ульрайх і Корентен Толіссо. Участь в грі Кінгслі Комана під питанням.

Орієнтовні склади

"Баварія": Ноєр, Павар, Упамекано, Зюле, Девіс, Кімміх, Горецка, Гнабрі, Мюллер, Сане, Левандовські

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Супряга

Слова перед матчем

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн:

"Завдання теж саме - взяти три очки. Ми хочемо бути на вершині турнірної таблиці. "Динамо" дуже глибоко обороняється, а ми хочемо чинити тиск на всю оборону суперника. Завтра буде важливо уникнути контратак киян і якщо наш план буде досягнутий, то ми зможемо реалізувати свій статус фаворита матчу. Щоб перемогти в Лізі чемпіонів, потрібно виграти якомога більше матчів в кінці. Ми цього хочемо".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Так, дійсно, "Баварія" виглядає зараз як машина, яка досягає результату і запрограмована на перемоги. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановита молодь. Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе і неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу".

Арбітр

Обслужить поєдинок італійський рефері Марко Гуїда.

Автор: Артем Будрін