Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в тріумфі свого колективу в поєдинку Ліги чемпіонів з "Динамо".
34-річного наставника цитує Kicker.
"Динамо" - зазвичай фаворит свого чемпіонату, що вони і показують. Це дуже молода і талановита команда, а Віктор Циганков вельми затребуваний гравець. У матчах з "Шахтарем" і "Бенфікою" вони компактно діяли в центрі, оборонялися низько навіть форвардами. Але я впевнений, що ми виграємо цей поєдинок. Ми хочемо залишатися на вершині групи", - зазначив Нагельсманн.
Нагадаємо, що протистояння "Баварія" - "Динамо" 29 вересня розпочнеться о 22.00.
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Баварія - Динамо: перед матчем
- "Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.
- "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.
- "Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.
- Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).
- "Динамо" втратило перед матчем свого провідного гравця.
- Обслуговувати поєдинок буде італійська бригада арбітрів на чолі з Марко Гуїдою.