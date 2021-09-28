Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в тріумфі свого колективу в поєдинку Ліги чемпіонів з "Динамо".

34-річного наставника цитує Kicker.

"Динамо" - зазвичай фаворит свого чемпіонату, що вони і показують. Це дуже молода і талановита команда, а Віктор Циганков вельми затребуваний гравець. У матчах з "Шахтарем" і "Бенфікою" вони компактно діяли в центрі, оборонялися низько навіть форвардами. Але я впевнений, що ми виграємо цей поєдинок. Ми хочемо залишатися на вершині групи", - зазначив Нагельсманн.