Карлос де Пена - основний хавбек Динамо / фото ФК Динамо Київ
Київське "Динамо" 29 вересня в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти німецької "Баварії". Зустріч відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Баварія - Динамо.
Баварія - Динамо: де дивитися матч
Протистояння німецького та українського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок поєдинку - о 22.00.
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Баварія - Динамо: перед матчем
- "Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.
- "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.
- "Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.
- Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).
- "Динамо" втратило перед матчем свого провідного гравця.
- Обслуговувати поєдинок буде італійська бригада арбітрів на чолі з Марко Гуїдою.