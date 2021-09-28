"Біло-сині" завітають в гості до чинних чемпіонів Німеччини.

Київське "Динамо" 29 вересня в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти німецької "Баварії". Зустріч відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Баварія - Динамо.

Баварія - Динамо: де дивитися матч

Протистояння німецького та українського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок поєдинку - о 22.00.

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Баварія - Динамо: перед матчем

"Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.

"Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.

"Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.

Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).

"Динамо" втратило перед матчем свого провідного гравця.

Обслуговувати поєдинок буде італійська бригада арбітрів на чолі з Марко Гуїдою.

Автор: Артем Будрін