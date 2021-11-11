З Довбиком та Малиновським: Петраков оголосив стартовий склад на матч проти Болгарії

Олександр Зубков теж повернувся в основу.

Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч проти національної команди Болгарії. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія. Україна: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Довбик Запасні: П'ятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук Болгарія: Михайлов, Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов, Неделєв, Цонєв Б., Цонєв Р., Кирилов, Десподов, Ілієв Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадинов, Іванов, Мінчев, Чочов, Ілієв Д., Цвєтанов, Ілієв І. Читайте такожГенеральна репетиція перед боснійцями: анонс матчу Україна - Болгарія Україна - Болгарія: перед матчем Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і один раз була зафіксована нічия (1:1). Всі матчі були товариськими.

25 гравців були викликані в розташування збірної України на цей збір. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов. Автор: Артем Будрін

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