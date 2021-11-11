Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч проти національної команди Болгарії.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія.
Україна: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Довбик
Запасні: П'ятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук
Болгарія: Михайлов, Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов, Неделєв, Цонєв Б., Цонєв Р., Кирилов, Десподов, Ілієв
Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадинов, Іванов, Мінчев, Чочов, Ілієв Д., Цвєтанов, Ілієв І.
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Україна - Болгарія: перед матчем
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