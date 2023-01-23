Команди забили шість голів, але визначити переможця не змогли.

У неділю, 22 січня, відбувся поєдинок 19-го туру італійської Серії А, в якому зустрічалися "Аталанта" і "Ювентус".

Зустріч проходила на стадіоні "Альянц" в Турині і завершилася з рахунком 3:3.

Гості зуміли вийти вперед вже в дебюті зустрічі: на 4-й хвилині Жеремі Бога віддав пас на Адемолу Лукмана, який вразив ворота "Юве". На 25-й хвилині Анхель Ді Марія реалізував пенальті, зрівнявши рахунок, а через дев'ять хвилин польський форвард Аркадіуш Мілік вивів господарів поля вперед.

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На початку другого тайму Йоакім Мехле знову встановив рівність на табло, а кілька хвилин по тому Лукман оформив дубль і вивів команду з Бергамо вперед. Остаточний результат встановив захисник "Ювентуса" Данілу - бразилець забив гол на 65-й хвилині.

"Ювентус" - "Аталанта" - 3:3

Голи: Ді Марія, 25 (пен), Мілік, 34, Данілу, 65 - Лукман, 4, 53, Меле, 46

Огляд матчу:

Після 19-ти турів "Аталанта" з 35 балами йде на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Ювентус" з 23 очками йде на 9-й позиції.

Додамо, що туринський клуб рішенням суду був позбавлений 15 очок за участь у фінансових махінаціях.

У наступному турі Серії А "Ювентус" зіграє проти "Монци", а "Аталанта" поміряється силами з "Сампдорією".

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