Івуарійський нападник Себастьєн Алле дізнався про страшну хворобу.

Нападник збірної Кот-д'Івуару Себастьєн Алле, який 13 днів тому посилив склад "Боруссії" Дортмунд, покинув тренувальний табір команди через біль і повернувся в розташування клубу. Під час обстеження у 28-річного футболіста виявили пухлину яєчка.

Про це повідомив офіційний сайт німецького клубу.

"Сьогоднішня новина стала шоком для Себастьєна Алле і для всіх нас. Вся сім'я "Боруссії" бажає, щоб Себастьєн якомога швидше видужав і щоб ми знову могли його обійняти.

Ми зробимо все, що в наших силах, щоб забезпечити йому найкраще лікування", – заявив Себастьян Кель, спортивний директор "Борусії" Дортмунд.

Для дортмундського клубу ця новина стала важким ударом і з кадрової точки зору. "Боруссія" підписала Себастьєна Алле 6 липня, витративши 31 мільйон євро. Івуарійський форвард повинен був стати заміною Ерлінгу Холанду, який перебрався в "Манчестер Сіті".

У минулому сезоні Алле виступав за "Аякс" і став найкращим нападаючим чемпіонату Нідерландів з футболу, забивши 21 гол. Крім того, форвард відзначився 11 забитими голами в 8 іграх за "Аякс" в Лізі чемпіонів і став третім бомбардиром турніру, поступившись лише Бензема і Левандовскі. Раніше івуарієць також захищав кольори "Вест Хема", франкфуртського "Айнтрахта", "Утрехта" і "Осера".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Боруссія" посіла друге місце в Бундеслізі і в новій кампанії зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів.

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