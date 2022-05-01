"Джмелі "на своєму полі не змогли переграти"Бохум".

У суботу, 30 квітня, на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк" в Дортмунді в рамках 32-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/2022 місцева "Боруссія" приймала "Бохум". Перемогу в цьому фантастичному матчі здобули гості з рахунком 4:3.

На третій хвилині рахунок відкрив нападник "Бохума" Себастьян Полтер, йому асистував Такума Асано. Через п'ять хвилин перевагу "Бохума" подвоїв форвард Герріт Хольтман, гольовий пас віддав Асано.

На 18-й хвилині пенальті у ворота гостей реалізував нападник Ерлінг Холанд. На 30-й хвилині Холанд оформив дубль, ще раз забивши з "точки". На 62-й хвилині норвежець зробив хет-трик, гольову передачу зробив Марко Ройс.

На 81-й хвилині рахунок зрівняв нападник "Бохума" Юрген Локадія, пас віддав Мілош Пантовіч. Через чотири хвилини Пантовіч з пенальті вивів свою команду вперед.

"Боруссія" Д - "Бохум" - 3:4

Голи: Холанд, 18 (пен.), 30 (пен.), 62 - Польтер, 3, Хольтманн, 8, Локадія, 81, Пантовіч, 85

"Боруссія" Д: Хітц, Вольф (Рейньєр, 84), Аканджи, Загаду, Геррейро (Роте, 84), Вітцель (Пападопулос, 87), Беллінгем, Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Байноу-Гіттенс (Пасслак, 63), Холанд

"Бохум": Ріманн, Гамбоа, Машовіч, Ляйтш, Бокхорн, Пантовіч, Лосілья, Рексбечай (Левен, 84), Хольтманн (Антві-Аджей, 68), Польтер (Локадія, 72), Асано (Цоллер, 72)

Попередження: Беллінгем, Брандт, Роті, Пападопулос - Лосілья, Машовіч, Цоллер

Огляд матчу:

Варто відзначити, що в цьому турі Бундесліги трапилася ще одна гучна сенсація. Оформивша дострокове чемпіонство "Баварія" програла в гостях середняку чемпіонату - "Майнцу".

"Майнц" - "Баварія" - 3:1

Голи: Буркардт, 18, Ніакате, 27, Баррейро, 57 - Левандовскі, 33

Огляд матчу:

Після матчу головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман розкритикував своїх гравців:

"Нам завжди потрібна певна пристрасть у грі, якої у нас не було в цьому матчі. Звичайно, можна зрозуміти, що футболісти відзначили перемогу в чемпіонаті в минулому турі, але не можна забувати і про емблему, яку вони носять на грудях", - наводить слова Нагельсмана Bild.

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