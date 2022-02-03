Олександр Косенко зазначив, що правила "фейр-плей" ніхто не скасовував.

Керманич української футзальної збірної Олександр Косенко дав коментарі напередодні поєдинку проти збірної Росії у півфіналі Євро-2022.

Цитує Косенка Асоціація футзалу України.

- Найбільші проблеми команда мала у протистоянні зі збірною Нідерландів. Наразі збірна України кваліфікувалася до півфіналу Євро-2022. Тиск на хлопців став значно більшим, враховуючи стадію та принциповість суперника. Чи змогли знайти правильні слова для хлопців, щоб вони думали тільки про футзал?

- Дійсно, це був стартовий поєдинок, де ми не впоралися з певним тиском та хвилюванням. Це вплинуло на дії команди. Після цього матчу ми отримали шквал критики на свою адресу. Насправді ми стали сильнішими. Команда пережила такі непрості моменти, що вона вже нічого не боїться. Ми дісталися серйозної стадії, але зупинятися на цьому не збираємося. Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат та порадувати нашу країну перемогою.

- З огляду на суперника, чи будете ви дотримуватися "фейр-плей"?

- УЄФА підтримує правила чесної гри. Ми теж. Майбутній матч не є винятком. Дотримуватимемося цих принципів. Налаштовуємось на спортивну складову протиборства. Все розсудить футзал. "Фейр-плей" ніхто не скасовував.

- Завтрашній матч транслюватиметься на великому екрані в Києві. Чи відчуваєте ви дистанційну підтримку з огляду на обмежену кількість уболівальників на трибунах?

- Звичайно, цей матч викликає великий інтерес серед великої кількості людей. Те, що його транслюватимуть для вболівальників на великому екрані у центрі столиці, є зайвим підтвердженням цьому. Безперечно, підтримка відчувається. Через ковідні норми ми живемо у певному "вакуумі". Дякуємо всім за підтримку! Завтра докладемо максимум зусиль, щоб віддячити всім вам перемогою!

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Україна - Росія: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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