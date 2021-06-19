19 червня на Євро-2020, який стартував 11 червня, пройде три поєдинки в рамках другого туру. Німеччина, яка мінімально поступилася у першому турі Франції, спробує реабілітуватися перед своїми вболівальниками, а іспанців перевірять на міцність амбіційні поляки, котрі розлючені після сенсаційної поразки словакам.

16.00. Група F. Угорщина - Франція

Трансляція - телеканал "Футбол 1", "Футбол 2"

19.00. Група F. Португалія - Німеччина

Трансляція - "Футбол 1", "Футбол 2"

22.00. Група E. Іспанія - Польща

Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2"

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.