Австрія зіграє проти Італії, а Нідерланди спробують вибити зі змагань Чехію.

Груповий раунд фінальної частини Євро-2020 завершився. Збірна України ледве змогла пробитися до плей-оф. "Жовто-сині" вперше за всю історію незалежності зіграють у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

29 червня в шотландському Глазго команда Андрія Шевченка спробує обіграти збірну Швеції. Якщо українська національна дружина здолає скандинавську команду, то в 1/4 фіналу потрапить на переможця пари Англія - Німеччина.

В дужках нижче зазначене місце проведення гри.

Євро-2020, 1/8 фіналу

26 червня

19:00. Уельс - Данія (Амстердам)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2"

22:00. Італія - Австрія (Лондон)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна"

27 червня

19:00. Нідерланди - Чехія (Будапешт)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2"

22:00. Бельгія - Португалія (Севілья)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна"

28 червня

19:00. Хорватія - Іспанія (Копенгаген)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2"

22:00. Франція - Швейцарія (Бухарест)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2"​​​​​​​, ТРК "Україна"

29 червня

19:00. Англія - Німеччина (Лондон)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2"

22:00. Швеція - Україна (Глазго)

Трансляція - телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна"

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.

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Автор: Артем Будрін