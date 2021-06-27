На поєдинку працюватиме 45-річний рефері з Італії.

Стало відомо, хто обслужить матч 1/8 фіналу плей-оф Євро-2020 між збірними Швеції та України.

Головним арбітром цього протистояння призначений Даніеле Орсато з Італії. Власне, довірили розсудити цю гру італійській бригаді арбітрів: допомагати Орсато будуть лайнсмени Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті. Обов'язки резервного рефері дісталися Давіде Масі. На системі VAR працюватимуть Массіміліано Ірраті, Марко Ді Белло, Філіппо Мелі й Паоло Валері.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Варто зазначити, що на груповому етапі Орсато судив двобій між Англією та Хорватією (1:0) і між Іспанією та Польщею (1:1). Італієць продемонстрував 10 жовтих карток: чотири - у першій грі, шість - у другій. Також Орсато призначив пенальті у ворота Польщі, який не зміг забити Херард Морено.

Швеція - Україна: перед матчем

Україна вийшла в плей-оф з третього місця в групі, ставши однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.

Швеція набрала 7 очок і стала першою в одній групі з Іспанією, Словаччиною та Польщею.

Футболісти збірної України оцінили вихід в плей-оф на Швецію.

У попередній раз Україна і Швеція зустрічалися на Євро-2012. Тоді українці здобули перемогу завдяки дублю Андрія Шевченка - 2:1. До цього команди тричі зустрічалися в неофіційних матчах: Україна один раз виграла, один раз програла і ще раз перемогла в серії пенальті.

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Автор: Артем Будрін