Вінгер "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг забив свій другий м'яч на цьому турнірі.

Збірна Англії обіграла команду Чехії в матчі 3-го туру групового етапу Євро-2020. Таким чином, англійці виграли свою групу та з першого місця кваліфікувалися до 1/8 фіналу. Чехи теж здобули право зіграти у плей-оф: вони мають 4 очки, які гарантовано дозволять їм пройти як одній з найкращих команд серед третіх місць.

Чехія - Англія - 0:1

Гол: Стерлінг, 12

Чехія: Вацлік, Боріл, Челустка, Калас, Цоуфал, Соучек, Голеш (Видра, 84), Янкто (Шевчик, 46), Даріда (Крал, 64), Масопуст (Гложек, 64), Шик (Пекхарт, 75)

Англія: Пікфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз (Мінгс, 78), Уокер, Райс (Хендерсон, 46), Філліпс, Стерлінг (Рашфорд, 68), Гріліш (Беллінгем, 68), Сака (Санчо, 84), Кейн

Відео голу Стерлінга.

Євро-2020: Група D

Англія набрала 7 очок і фінішувала першою у квартеті D. У Хорватії - 4 очки та друга сходинка.

Чехія набрала також 4 очки, але посіла місце нижче, ніж Хорватія через гіршу різницю забитих/пропущених. Втім, чехи кваліфікувалися до плей-оф Євро-2020 з третього місця.

Також у третьому турі Хорватія обіграла Шотландію з рахунком 3:1.

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Автор: Артем Будрін