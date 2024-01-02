"Ліверпуль" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У понеділок, 1 січня, відбувся поєдинок 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав "Ньюкасл".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа.

Перший тайм команди завершили внічию без забитих голів. Однак у другій половині зустрічі команди влаштували гольову феєрію. На 49-й хвилині гри "Ліверпуль" вийшов вперед завдяки точному удару Мохамеда Салаха. На 54-й хвилині "сороки" зрівняли рахунок - Александер Ісак забив з передачі Ентоні Гордона. Потім два м'ячі за чотири хвилини забили господарі поля - на 74-й і 78-й хвилинах відзначилися Кертіс Джонс і Коді Гакпо. На 81-й хвилині "Ньюкаслу" вдалося відіграти ще один м'яч - Свен Ботман забив з передачі Шона Лонгстаффа. Крапку в грі поставив Мохамед Салах - на 86-й хвилині єгипетський нападник реалізував пенальті, оформивши дубль у цій грі.

Відео дня

"Ліверпуль" - "Ньюкасл" - 4:2

Голи: Салах (49, 86, пен), Джонс (74), Гакпо (78) - Ісак (54), Ботман (81)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослай (Гравенберх, 64), Ендо (Мак Аллістер, 75), Джонс, Салах, Нуньєс (Жота, 64), Діас (Гакпо, 64)

"Ньюкасл": Дубравка, Лівраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Майлі (Альмірон, 54), Гімараес, Лонгстафф, Жоелінтон (Ласселс, 82), Ісак, Гордон

Попередження: Діас (45), Александер-Арнолд (45+5), Ендо (65) - Гімараес (28), Майлі (45 + 2), Жоелінтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (90)

"Ліверпуль" набрав 45 очок і займає перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ньюкасл" з 29 балами йде на 9-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграє проти "Борнмута", а "Ньюкасл" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

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