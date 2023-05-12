"Аль-Айн" здобув срібло першості ОАЕ.

Капітан збірної України та гравець "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко в останньому матчі чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів цього сезону двічі відзначився у воротах опонента.

Суперником "Аль-Айна", котрий тренує Сергій Ребров, був один із претендентів на виліт "Аль-Батаех". Підопічні українського тренера розгромили опонента з рахунком 5:2.

Перший гол Ярмоленко забив уже на другій хвилині. Він дуже ефектно завершив атаку своєї команди, пробивши точно в лівий кут.

Відео дня

"Аль-Айн" після цього забив ще двічі і пропустив з пенальті. А вже на 60-й хвилині українській вінгер оформив дубль, зігравши на добиванні.

Відео першого гола Ярмоленка:

Відео другого гола українця:

Андрій провів на полі 83 хвилини, після чого був замінений. Загалом це були його 10-й і 11-й гол у поточному сезоні у 31 матчі. Також на його рахунку ще шість асистів.

"Аль-Айн" завдяки трьом очкам зміг завершити чемпіонат на другому місці. Лідеру першості команда поступилася лише через гірші результати в особистих зустрічах – проти "Аль-Ахлі Дубай".

Ймовірно, цей матч може стати для Андрія останнім за "Аль-Айн" у чемпіонаті. Як раніше повідомлялося, клуб з ОАЕ не планує продовжувати контракт українця, який чинний до 30 червня цього року.

Попереду у підопічних Сергія Реброва заплановані ще, мінімум, два поєдинки. Їх "Аль-Айн" проведе у Кубку ліги проти "Аль-Насра". У випадку перемогу у цьому двоматчевому протистоянні команда українців може зіграти у третьому фіналі у цьому сезоні.

Нагадаємо, що у попередніх двох фіналах (у Суперкубку та Кубку ОАЕ) "Аль-Ахлі" програв.

Додамо, що контракт Сергія Реброва також завершується наприкінці цього сезону.

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