Сергій Сидорчук, який був капітаном столичного гранда, на початку вересня змінив клубну прописку.

Легенда київського "Динамо" Андрій Ярмоленко висловився про трансфер Сергія Сидорчука у бельгійський "Вестерло".

Сидорчук, який був капітаном столичного гранда, на початку вересня змінив клубну прописку. Ярмоленко пояснив таке рішення Сидорчука війною.

"Думаю, якби не війна, якби його діти та дружина могли бути в Києві, він би нікуди не переходив. Сергій більше десяти років віддав "Динамо", і ми маємо йому за це подякувати. Він – мій друг, товариш, капітан "Динамо", тому, звісно, для нас його перехід – це проблема, адже завжди важко прощатися з лідерами як на футбольному полі, так і поза ним. Але таке футбольне життя. Він прийняв таке рішення, доведеться грати без нього", - сказав Ярмоленко для сайту "Динамо".

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Трансфер Сидорчука у "Вестерло"

Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга". У 2013 році Сидорчук перебрався в київське "Динамо". У складі київського гранда хавбек зіграв 327 матчів, в яких відзначився 21 забитим голом.

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко заявив, що перехід Сидорчука до "Вестерло" - ганьба.

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