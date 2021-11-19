Андрій Ярмоленко став одним з двох найкращих бомбардирів збірної за підсумками року.

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко всьоме в кар'єрі став найкращим бомбардиром збірної України за підсумками календарного року.

Про це повідомляє Sport.ua.

Таким чином, Ярмоленко повторив досягнення легенди українського футболу Андрія Шевченка, який також сім разів ставав найкращим бомбардиром збірної за підсумками року.

У 2021 році Ярмоленко забив за збірну України 6 голів. Він розділив лідерство за цим показником з Романом Яремчуком.

Раніше в 2011, 2013, 2014, 2016 і 2017 роках Ярмоленко одноосібно ставав найкращим у збірній за кількістю голів за рік, а в 2015 році розділив перше місце з Артемом Кравцем.

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Андрій Ярмоленко: статистика у збірній України

Ярмоленко виступає за "жовто-синіх" з 2009 року.

Він провів за збірну України 106 матчів (третій показник в історії після Анатолія Тимощука, у якого 144 матчі, і Андрія Шевченка - 111) і забив 44 голи (другий після Шевченка - 48).

Ярмоленко є рекордсменом збірної за кількістю результативних дій - 68 (44 голи і 24 результативних передач). Нещодавно він обійшов Шевченка, у якого 48 голів і 13 гольових пасів (61).

Півзахиснику також належить рекорд за кількістю голів за збірну за один календарний рік - 7 м'ячів.

Автор: Антон Дудар